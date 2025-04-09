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ستوري نجوم كرة القدم.. بيان زيزو.. احتفال إمام عاشور ورامي ربيعة.. وتهنئة كهربا

12:01 ص الأربعاء 09 أبريل 2025
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    محمد أبو جبل من صالة الألعاب الرياضية
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    احتفال إمام عاشور ورامي ربيعة بعد فوز الأهلي على الهلال
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    محمود فتح الله يحتفل بعيد ميلاد دونجا
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    محمد أشرف روقا ينشر صورته مع عائلته
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    محمود جنش ينشر دعاء
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    بيان عاجل من زيزو بشأن مستقبله
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    حسين فيصل من تدريبات المصري
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    شريف إكرامي يعلق على الرئيس الفرنسي إلى مصر
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    كريستيانو رونالدو ينعى مكتشفه برسالة مؤثرة
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    كهربا يحتفل بهدف إمام عاشور في شباك الهلال
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    بيان عاجل من زيزو بشأن مستقبله مع الزمالك 1
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كتبت-هند عواد:
شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، بيانا عاجلا، بشأن موقفه من الاستمرار مع الأبيض أو الرحيل، وكتب عبر خاصية "القصص القصيرة" على "إنستجرام": "الحمد لله أنا راجل بحترم كل الناس..لكن للأسف عدم ردي علي المعلومات المغلوطة والتزامي ، كل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو. وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور، بسبب خبر رايح وخبر جاي، بكل وضوح أنا لم أوقع لأي ناد سواء داخل أو خارج مصر، اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن..إذا كان كلامه صحيح؟ ..".

وشارك محمد أشرف روقا لاعب الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، متابعيه صورته رفقة عائلته، فيما هنأ محمود فتح الله، دونجا لاعب الزمالك بعيد ميلاده.

ونشر حسين فيصل لاعب المصري البورسعيدي، صورته من تدريبات الفريق، وكتب محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".

وأشاد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لحي الحسين وخان الخليلي، وكتب: "بلدي بتتكلم بحبها، بأهلها، وبروحها اللي ما بتموتش أبداً، فخور إني مصري".

ونشر إمام عاشور لاعب الأهلي صورته رفقة زميله في الفريق رامي ربيعة، وهما يحتفلان بعد الفوز على الهلال في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واحتفل محمود كهربا لاعب الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق، بهدف إمام عاشور لاعب الأحمر في شباك الهلال السوداني، فيما نشر فرجاني ساسي صورته من تدريبات الغرافة القطري.

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امام عاشور رامي ربيعة زيزو كهربا دونجا روقا شريف إكرامي
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