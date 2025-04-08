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"هل هذا هو الأهلي بنسخة البطل؟".. خليل البلوشي يثير تفاعلا بتعليقه خلال المباراة أمام الهلال

11:59 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الأهلي من مباراة الهلال السوداني

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كتب - محمد القرش:

أثار المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي تفاعلاً واسعاً بعد تعليقه على مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا، حيث طرح تساؤلاً مهمًا حول النسخة الحالية للأهلي، قائلاً: "هل هذا هو الأهلي بنسخة البطل؟".

وأضاف البلوشي أن الأهلي، حتى وإن لم يظهر بالصورة المثالية، يظل دائمًا المرشح الأبرز للفوز باللقب، مشيرًا إلى قدرة الفريق على المضي قدمًا مهما كانت الظروف.

وتابع: "مارسيل كولر، هذا الرجل، يعلم تمامًا كيفية التعامل مع المباريات الإقصائية، وأود أن أذكر أن كولر قد خاض 13 مباراة إقصائية في دوري أبطال أفريقيا، لم يخسر في أي منها، وتعادل في 4 منها، ولا يمانع أن يكون التعادل الخامس اليوم هو الذي يقود الفريق إلى نصف النهائي."

وأكمل: "أمر معتاد جدًا بالنسبة للنادي الأهلي أن يكون متواجدًا في نصف النهائي، فما بالك وهو ملك هذه البطولة وسيدها الأول بأرقامه القياسية."

بُذكر ان النادي الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-0 بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع صن داونز الجنوب إفريقي.

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