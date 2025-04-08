منافس بيراميدز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

استطاع فريق بيراميدز التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة الأفريقية.

وتأهل الفريق المصري على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، حيث فاز ذهابا بنتيجة 4-1، والخسارة بهدفين دون رد إيابا.

وينتظر بيراميدز الفائز من مواجهة أورلاندو بايرتس ومولودية الجزائر المقرر لها غدا الأربعاء.

وفاز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على مولودية الجزائر بهدف دون رد في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري موعدا لمواجهات الذهاب، بينما تقام مواجهات الإياب أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر.