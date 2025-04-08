موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وأرسنال

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، ضيفا على ريال مدريد الإسباني، في التاسعة مساء يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال

تقام مباراة ريال مدريد وأرسنال، في التاسعة مساء يوم الأربعاء 16 أبريل، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنقل مباراة ريال مدريد وأرسنال، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

نتيجة مباراة الذهاب بين أرسنال وريال مدريد

فاز أرسنال على ريال مدريد بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، وسجل ديكلان رايس هدفين وميكيل رينو هدف.

ويغيب كامافينجا لاعب ريال مدريد عن المباراة المقبلة ضد أرسنال، بعد تعرضه للطرد في الوقت بدل الضائع من مباراة الذهاب.

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