لأول مرة في التاريخ.. بيراميدز يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

تأهل نادي بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الملكي بنتيجة المباراتين (4-3).

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المصري برباعية مقابل هدف، بينما حسم الفريق المغربي لقاء الإياب بهدفين دون رد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها نادي بيراميدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق السماوي في نصف النهائي، الفائز من لقاء أورلاندو بايرتس ومولودية الجزائر المقرر لها غدا الأربعاء.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري موعدا لمواجهات الذهاب، بينما تقام مواجهات الإياب أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر.