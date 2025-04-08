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الأهلي يضرب موعدا مع صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:13 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

النادي الأهلي وصن داونز

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كتب - محمد القرش:

ضرب النادي الأهلي موعدا مع صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز المارد الأحمر على نظيره الهلال السوداني بهدف دون رد في مباراة الإياب، وكان انتهى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وعلى الجانب الآخر، تأهل صن داونز إلى نصف النهائي بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الذهاب، والتعادل سلبيا في مواجهة الإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري موعدا لمواجهات الذهاب، بينما تقام مواجهات الإياب أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر.

وتقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، بينما يخوض الأهلي وصن داونز مواجهة الإياب في القاهرة.

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