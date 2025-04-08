بيراميدز قبل لقاء الجيش الملكي: لاعبونا تعرضوا لهجوم جماهيري وتقدمنا بشكوى

أفاد المركز الإعلامي لنادي بيراميدز بأن بعثة الفريق ولاعبيه تعرضوا لاستفزازات واعتداءات من جماهير نادي الجيش الملكي، أثناء دخولهم أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء استعدادًا لمباراة الإياب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الجماهير قامت بإلقاء ألعاب نارية ومقذوفات وزجاجات مياه تجاه اللاعبين، ما اضطر الفريق للخروج من الملعب أكثر من مرة

وأضاف أن عددًا من اللاعبين تعرضوا لإصابات نتيجة هذه الاعتداءات، من بينهم اللاعب مهند لاشين الذي أصيب داخل أرضية الملعب.

ويواجه بيراميدز مضيفه الجيش الملكي المغربي مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة على الملعب الشرفي بمدينة مكناس، في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أن حقق الفريق المصري الفوز ذهابًا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكد المركز الإعلامي أن بعثة بيراميدز قدمت شكوى رسمية إلى مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وإلى الجهات الأمنية، موثقة بما حدث من اعتداءات جماهيرية، وما ترتب عليها من إصابات في صفوف الفريق.