مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 1
21:01

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

0 0
21:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
21:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز قبل لقاء الجيش الملكي: لاعبونا تعرضوا لهجوم جماهيري وتقدمنا بشكوى

08:58 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لاعبو بيراميدز يتعرضوا لمقذوفان من جمهور الجيش الملكي (5)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو بيراميدز يتعرضوا لمقذوفان من جمهور الجيش الملكي (1)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو بيراميدز يتعرضوا لمقذوفان من جمهور الجيش الملكي (7)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو بيراميدز يتعرضوا لمقذوفان من جمهور الجيش الملكي (8)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو بيراميدز يتعرضوا لمقذوفان من جمهور الجيش الملكي (5)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو بيراميدز يتعرضوا لمقذوفان من جمهور الجيش الملكي (2)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو بيراميدز يتعرضوا لمقذوفان من جمهور الجيش الملكي (4)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو بيراميدز يتعرضوا لمقذوفان من جمهور الجيش الملكي (6)
  • عرض 10 صورة
    لاعبو بيراميدز يتعرضوا لمقذوفان من جمهور الجيش الملكي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أفاد المركز الإعلامي لنادي بيراميدز بأن بعثة الفريق ولاعبيه تعرضوا لاستفزازات واعتداءات من جماهير نادي الجيش الملكي، أثناء دخولهم أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء استعدادًا لمباراة الإياب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الجماهير قامت بإلقاء ألعاب نارية ومقذوفات وزجاجات مياه تجاه اللاعبين، ما اضطر الفريق للخروج من الملعب أكثر من مرة

وأضاف أن عددًا من اللاعبين تعرضوا لإصابات نتيجة هذه الاعتداءات، من بينهم اللاعب مهند لاشين الذي أصيب داخل أرضية الملعب.

ويواجه بيراميدز مضيفه الجيش الملكي المغربي مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة على الملعب الشرفي بمدينة مكناس، في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أن حقق الفريق المصري الفوز ذهابًا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكد المركز الإعلامي أن بعثة بيراميدز قدمت شكوى رسمية إلى مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وإلى الجهات الأمنية، موثقة بما حدث من اعتداءات جماهيرية، وما ترتب عليها من إصابات في صفوف الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز بثة بيراميدز أزمة بيراميدز دوري أبطال أفريقيا ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا جمهور الجيش الملكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* مصدر لمصراوي: زيزو لاعبا للأهلي لمدة 4 مواسم.. وحصل على تأشيرة كأس العالم
* بيان رسمي من "التعليم" بشأن ملابسات وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
* تفاصيل زيارة السيسي وماكرون للعريش.. صور ترصد الجولة التاريخية