مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 1
21:01

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

0 0
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 0
21:00

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

08:46 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لوكا مودريتش قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
  • عرض 4 صورة
    مبابي قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
  • عرض 4 صورة
    ملعب مباراة ريال مدريد وأرسنال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا
خط الدفاع: يوريان تيمبر - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - لويس سكيلي
خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد
خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - ميكيل ميرينو
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: نيتو، سيتفورد، كيران تيرني، بن وايت، أولكسندر زينتشينكو، لياندرو تروسارد، جورجينيو، باتلر أوييديجي، جوير، إيثان نوانيري.
ويستضيف أرسنال نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم على ملعب "الإمارات" في لندن، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:
الكشف عن سبب تفضيل زيزو لعرض الأهلي عن الاحتراف في الخليج

مصدر بالزمالك: استبعاد زيزو من قائمة مباراة ستيليتبوش لتوقيعه للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* مصدر لمصراوي: زيزو لاعبا للأهلي لمدة 4 مواسم.. وحصل على تأشيرة كأس العالم
* بيان رسمي من "التعليم" بشأن ملابسات وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
* تفاصيل زيارة السيسي وماكرون للعريش.. صور ترصد الجولة التاريخية