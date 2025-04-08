تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتبت-هند عواد:

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - ميكيل ميرينو

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: نيتو، سيتفورد، كيران تيرني، بن وايت، أولكسندر زينتشينكو، لياندرو تروسارد، جورجينيو، باتلر أوييديجي، جوير، إيثان نوانيري.

ويستضيف أرسنال نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم على ملعب "الإمارات" في لندن، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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