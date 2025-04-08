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مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد أرسنال

08:24 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    فينيسيوس جونيور قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
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    ملعب مباراة ريال مدريد وأرسنال
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    مبابي قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
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    لوكا مودريتش قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
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    تشكيل ريال مدريد لمواجهة أرسنال
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كتبت-هند عواد:

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تشكيل الفريق لمواجهة أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - ديفيد ألابا

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: فران جونزاليس، سيرجيو ميستري، أردا جولر، إيندريك، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، براهيم دياز، جونزالو أجوادو، جاكوبو رامون، تشيما، لورينزو أجوادو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أرسنال، في التاسعة مساء اليوم على ملعب "الإمارات" في لندن، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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كارلو أنشيلوتي ريال مدريد أرسنال دوري أبطال أوروبا
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