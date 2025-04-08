أرسنال يُكرم ضيافة ريال مدريد بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

متابعة - محمد القرش:

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أرسنال اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي - روديجر -راؤول أسينسيو - ديفيد ألابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

تشكيل أرسنال لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - كيور - سكيلي.

خط الوسط: أوديجارد - توماس بارتي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميرينو - جابرييل مارتينلي.

ملخص مباراة ريال مدريد وأرسنال

بداية المباراة

عرضية أرضية من بوكايو ساكا لكن شتتها روديجر في الدقيقة 6

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

تسيددة لفينيسيوس من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 21

مبابي يسدد كرة قوية لكن علت مرمى أرسنال في الدقيقة 25

محاولات مستمرة من الفريقين لتسجيل هدف التقدم

حكم المباراة يحتسب دقيقتين بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

ديكلان رايس يسجل هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 58

هجمات متتالية من لاعب أرسنال على مرمى الريال لكن تصدى لها كورتوا والدفاعات

ضربة حرة سددها ديكلات رايس تسكن شباك ريال مدريد، وتعلن عن الهدف الثاني في الدقيقة 70

ميكيل ميرينو يسجل هدف أرسنال الثالث في الدقيقة 75

انتهاء المباراة بفوز أرسنال على ريال مدريد بثلاثية دون رد