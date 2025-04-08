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تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

08:01 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

بيراميدز ضد الجيش الملكي (3)

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كتب - محمد القرش:

أعلن المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، كرونسلاف يورتشيتش، تشكيل مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات رع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - كريم حافظ.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - محمود دونجا - مروان حمدي - أحمد عاطف قطة.

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