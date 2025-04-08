بسبب سوء الأرضية.. إصابة ثلاثي بيراميدز واستبعادهم من مباراة الجيش الملكي

كتب - محمد القرش:

قرر المدير الفني الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، استبعاد الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وبلاتي توريه من قائمة المباراة بسبب الإصابات التي لحقت بهم جراء التدريب على ملعب سيء في القنيطرة، في ظل تضييق النادي المضيف على بيراميدز في إيجاد ملعب مناسب ليخوض تدريباته عليه. (وفقا للمركز الإعلامي لبيراميدز)

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن أن رمضان صبحي يعاني من إصابة بالتواء في أربطة الركبة، فيما يعاني إبراهيم عادل من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى، وكذلك يعاني بلاتي توريه من آلام على مستوى الركبة، ولذلك تقرر استبعادهم من القائمة.

كما قرر الجهاز الفني كذلك استبعاد الثنائي يوسف نادر وطارق علاء من قائمة اللقاء لرؤية فنية، إلى جانب الثلاثي المصاب.