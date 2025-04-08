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"دون تغيير".. تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

07:46 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الأهلي ضد الهلال

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كتبت-هند عواد:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

جدير الذكر أن مباراة الذهاب أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

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تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال
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