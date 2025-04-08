وصول الأهلي ملعب مباراة الهلال في دوري أبطال أفريقيا (صور)

كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب "شيخا ولد بيديا" استعدادا لمواجهة الهلال السوداني اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر على نظيره السوداني بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.