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وصول الأهلي ملعب مباراة الهلال في دوري أبطال أفريقيا (صور)

07:44 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    جراديشار
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    شوقي وعمر كمال
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    حسين الشحات
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    محمد الشناوي
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    أشرف بن شرقي وأفشة
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    وسام أبو علي
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كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب "شيخا ولد بيديا" استعدادا لمواجهة الهلال السوداني اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر على نظيره السوداني بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي.

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الاهلي بعثة الأهلي وسام أبو علي الشناوي الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا
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