ميدو وشيكابالا يحضران مران الزمالك الختامي قبل مباراة ستيلينبوش

كتب-محمد خيري:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الختامي على ملعب النادي منذ قليل، استعدادا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في السادسة مساء غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر كل من أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك وشيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم ونجله آدم، مران الفريق اليوم.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شدد خلالها على أهمية مباراة ستيلينبوش، مؤكدا على على ضرورة تحقيق الفوز لحسم التأهل للدور نصف النهائي.

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