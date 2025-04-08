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فيرنانديز يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر مارس

05:15 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

برونو فيرنانديز

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، عن فوز النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر مارس الماضي.

وجاء تتويج فيرنانديز ليؤكد تفوقه خلال الشهر، بعدما حصد أيضًا جائزتي أفضل لاعب في مانشستر يونايتد وأفضل لاعب في البريميرليج من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويواصل برونو تقديم مستويات مميزة مع الشياطين الحمر، وكان له دور بارز في قيادة الفريق للتعادل في قمة الجولة الأخيرة من الدوري أمام مانشستر سيتي، حامل اللقب وغريمه التقليدي.

في سياق متصل، يواصل مانشستر يونايتد العمل على تعزيز موارده المالية، إذ أعلن مؤخرًا عن تنظيم جولة بعد نهاية الموسم في قارة آسيا، تشمل مباريات في كوالالمبور وهونج كونج.

وتهدف هذه الجولة لتحقيق إيرادات تصل إلى 12.7 مليون دولار، في ظل معاناة النادي من خسائر مالية تجاوزت 300 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما دفع المالك المشارك، السير جيم راتكليف، للتأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل.

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