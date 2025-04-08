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طارق حامد يقترب من العودة للملاعب بعد غياب 7 أشهر

03:46 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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    طارق حامد ضمك
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    لاعب ضمك السعودي طارق حامد
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    طارق حامد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور الحالة الصحية للمحترف المصري بصفوف ضمك السعودي، طارق حامد الذي يغيب عن الملاعب خلال الأشهر السبعة الماضية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن اللاعب يقترب من العودة للمشاركة مع ضمك خلال مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره الوحدة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن طارق حامد قد شارك في الحصة التدريبية المسائية لفريقه يوم أمس الإثنين تحضيراً لمباراة الوحدة.

ولم يشارك طارق حامد مع فريق ضمك سوى في مباراتين لمدة 180 دقيقة في شهر أغسطس الماضي.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف ضمك خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2023ـ2024 قادمًا من صفوف اتحاد جدة السعودي.

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طارق حامد ضمك السعودي الدوري السعودي
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