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رسالة حادة من هنري للاعبي آرسنال قبل مواجهة ريال مدريد الليلة

01:57 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رسالة حادة من هنري للاعبي آرسنال قبل مواجهة ريال مدريد الليلة
  • عرض 5 صورة
    رسالة حادة من هنري للاعبي آرسنال قبل مواجهة ريال مدريد الليلة
  • عرض 5 صورة
    رسالة حادة من هنري للاعبي آرسنال قبل مواجهة ريال مدريد الليلة
  • عرض 5 صورة
    رسالة حادة من هنري للاعبي آرسنال قبل مواجهة ريال مدريد الليلة
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كتب- محمد عبدالهادي:

حذّر نجم منتخب فرنسا السابق، تييري هنري، فريقه الأسبق أرسنال من الدخول إلى مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بدون إيمان حقيقي بقدرتهم على الانتصار، مؤكدًا أن الثقة بالنفس هي المفتاح الأول لتجاوز العملاق الإسباني.

وفي تصريحات لشبكة "CBS" الأميركية، قال هنري، الذي ارتدى قميص "المدفعجية" بين عامي 1999 و2007:
"إذا ذهبت لمواجهة ريال مدريد وأنت لا تؤمن أنك قادر على الفوز، فابقَ في منزلك".

واسترجع النجم الفرنسي ذكريات لقاء الفريقين في دور الـ16 من دوري الأبطال عام 2006، حين قاد أرسنال للفوز على ريال مدريد بتسجيله هدفين في "سانتياجو برنابيو"، قائلاً:
"كنت في هذا الموقف مع فريق أقل موهبة من ريال مدريد، ولأكون صريحاً، الجميع كان يضحك قبل المباراة، خاصة في إسبانيا".

ورغم تحفيزه للفريق اللندني، أطلق هنري تحذيرًا واضحًا:
"إذا دخلت الملعب وأنت تفكر أنهم أفضل منك، وأن لديهم 15 لقبًا في دوري الأبطال وأنت لا تملك شيئًا، فلا تذهب من الأساس".

لكن هنري عاد ليؤكد أن الإيمان وحده لا يكفي، قائلاً:
"اللعب الجيد لا يضمن الفوز على ريال مدريد. رأينا أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي يقدمان أداءً رائعًا ضدهم، ومع ذلك لم يكن ذلك كافيًا أحيانًا".

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ريال مدريد آرسنال تييري هنري
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