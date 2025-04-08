مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

شيح الإيقاف يهدد 10 لاعبين في مباراة ريال مدريد وآرسنال الليلة

01:13 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد وآرسنال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد مباراة الذهاب بين ريال مدريد وأرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة على ملعب "الإمارات"، تهديداً بإيقاف 10 لاعبين عن لقاء الإياب في حال حصولهم على بطاقات صفراء.

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فإن سبعة لاعبين من ريال مدريد معرضون للإيقاف، وهم: إدواردو كامافينجا، إندريك، لوكا مودريتش، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى إيدير ميليتاو، الذي يتواجد ضمن القائمة المهددة رغم غيابه عن المباراة بسبب إصابة بتمزق كامل في الرباط الصليبي.

ويغيب عن تشكيلة ريال مدريد في مواجهة الذهاب كل من أوريلين تشواميني بداعي الإيقاف، وداني كارفاخال وداني سيبايوس بسبب الإصابة.

وفي المقابل، تشهد قائمة أرسنال وجود ثلاثة لاعبين مهددين بالإيقاف، هم: جابرييل مارتينيلي، ديكلان رايس وجوراين تيمبير.

كما يغيب عن صفوف "المدفعجية" في لقاء الذهاب رحيم ستيرلينج بسبب الإيقاف، إلى جانب عدة أسماء بارزة بداعي الإصابة، أبرزهم: ريكاردو كالافيوري، جابرييل ماجاليس، كاي هافيرتز، جابرييل جيسوس وتاكيهيرو تومياسو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة ريال مدريد وآرسنال ريال مدريد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

هل تثبت لجنة التسعير سعر البنزين باجتماع أبريل بعد تراجع النفط لأدنى مستوى منذ 2021؟