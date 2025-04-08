شيح الإيقاف يهدد 10 لاعبين في مباراة ريال مدريد وآرسنال الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد مباراة الذهاب بين ريال مدريد وأرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة على ملعب "الإمارات"، تهديداً بإيقاف 10 لاعبين عن لقاء الإياب في حال حصولهم على بطاقات صفراء.

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فإن سبعة لاعبين من ريال مدريد معرضون للإيقاف، وهم: إدواردو كامافينجا، إندريك، لوكا مودريتش، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى إيدير ميليتاو، الذي يتواجد ضمن القائمة المهددة رغم غيابه عن المباراة بسبب إصابة بتمزق كامل في الرباط الصليبي.

ويغيب عن تشكيلة ريال مدريد في مواجهة الذهاب كل من أوريلين تشواميني بداعي الإيقاف، وداني كارفاخال وداني سيبايوس بسبب الإصابة.

وفي المقابل، تشهد قائمة أرسنال وجود ثلاثة لاعبين مهددين بالإيقاف، هم: جابرييل مارتينيلي، ديكلان رايس وجوراين تيمبير.

كما يغيب عن صفوف "المدفعجية" في لقاء الذهاب رحيم ستيرلينج بسبب الإيقاف، إلى جانب عدة أسماء بارزة بداعي الإصابة، أبرزهم: ريكاردو كالافيوري، جابرييل ماجاليس، كاي هافيرتز، جابرييل جيسوس وتاكيهيرو تومياسو.