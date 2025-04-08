القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو المباراة المشتعلة بين فريقي الأهلي والهلال السوداني في اياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث المارد الأحمر تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء اليوم لوضع قدمًا في نصف النهائي بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني؟

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة بي إن سبورتس 6 القطرية.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

سبق وأن ألتقي الأهلي والهلال في 13 مباراة كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فاز الأهلي فى 6 مواجهات وتعادل فى أربع، وفاز الهلال فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي 12 هدف فى مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال فى مرمى الأهلي.