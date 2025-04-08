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لاعب مانشستر سيتي يتعرض للإعتداء والشرطة تتدخل.. ما القصة؟

12:33 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

مانشستر سيتي

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كتب- محمد عبدالهادي:

اعتقلت شرطة مانشستر الكبرى مشجعًا يبلغ من العمر 20 عامًا بتهمة الاعتداء على جاك غريليش، لاعب مانشستر سيتي، عقب نهاية ديربي المدينة الذي انتهى بالتعادل السلبي بين سيتي ويونايتد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي .

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المشجع، ويدعى ألفي هولت وينحدر من منطقة درويلزدن، اقترب من جريليش أثناء خروجه من أرضية الملعب باتجاه النفق المؤدي لغرف الملابس، وقام بصفعه بشكل مفاجئ على وجهه في لقطة أثارت صدمة الحاضرين.

وأوضحت الشرطة أنه تم توجيه تهمة الاعتداء إلى المشجع، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة مانشستر الابتدائية في شهر يوليو المقبل.

ولم يتعرض جريليش، البالغ من العمر 29 عامًا، لأي إصابات جسيمة جراء الاعتداء، وكان قد دخل المباراة بديلًا لإلكاي جوندوجان في الدقيقة 74.

ورفض ناديا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد التعليق على الحادثة، بينما أكدت مصادر مقربة تعاون مانشستر يونايتد الكامل مع الجهات الأمنية.

وشهدت المباراة أيضًا تجاوزات جماهيرية أخرى، تمثلت في هتافات مسيئة أطلقها بعض مشجعي مانشستر يونايتد بحق والدة لاعب السيتي فيل فودين.

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مانشستر سيتي جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي
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