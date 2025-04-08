آرسنال وريال مدريد.. 8 معلومات عن صدام الليلة بدوري أبطال أوروبا
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كتب- محمد عبدالهادي:
تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب الإمارات معقل الجانرز ، حيث يحتضن الصدام الكروي بين فريقي آرسنال وريال مدريد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة ريال مدريد وآرسنال كالتالي:
_ تقابل الفريقان مرتين فقط في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عام 2006، تغلب الجانرز في المواجهة الأولى 1-0، وانتهت المواجهة الثانية بالتعادل السلبي.
_ يتربع الريال على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة فى تاريخها برصيد 15 لقبا.
_آخر مباراة بالدوري الإنجليزي، تعادل أرسنال مع إيفرتون بهدف لكل فريق.
_ خسر ريال مدريد فى آخر ظهور بالدوري الإسباني أمام فالنسيا بنتيجة 1- 2.
_ انتزع ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد تخطيه عقبة جاره أتليتكو مدريد بنتيجة 3_4 بركلات الترجيح.
_ تأهل أرسنال إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه آيندهوفن بنتيجة 9_3 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
_ يلتقي المتأهل من فريقي ريال مدريد وآرسنال مع المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في مرحلة نصف النهائي.
_ تنطلق مباراة أرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.
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