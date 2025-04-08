آرسنال وريال مدريد.. 8 معلومات عن صدام الليلة بدوري أبطال أوروبا

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب الإمارات معقل الجانرز ، حيث يحتضن الصدام الكروي بين فريقي آرسنال وريال مدريد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة ريال مدريد وآرسنال كالتالي:

_ تقابل الفريقان مرتين فقط في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عام 2006، تغلب الجانرز في المواجهة الأولى 1-0، وانتهت المواجهة الثانية بالتعادل السلبي.

_ يتربع الريال على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة فى تاريخها برصيد 15 لقبا.

_آخر مباراة بالدوري الإنجليزي، تعادل أرسنال مع إيفرتون بهدف لكل فريق.

_ خسر ريال مدريد فى آخر ظهور بالدوري الإسباني أمام فالنسيا بنتيجة 1- 2.

_ انتزع ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد تخطيه عقبة جاره أتليتكو مدريد بنتيجة 3_4 بركلات الترجيح.

_ تأهل أرسنال إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه آيندهوفن بنتيجة 9_3 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

_ يلتقي المتأهل من فريقي ريال مدريد وآرسنال مع المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في مرحلة نصف النهائي.

_ تنطلق مباراة أرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.