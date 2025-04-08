15 صورة ترصد تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش في ربع نهائي الكونفدرالية

كتب - محمد الميموني:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المساء الإثنين حصتهم التدريبية اليومية بقيادة المدير الفني جوزيه بيسيرو قبل مواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره ستيلينبوش عند السادسة من مساء يوم غد الأربعاء في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي.

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