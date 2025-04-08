"دوري إنجليزي وإسباني".. نتائج مباريات اليوم الإثنين 7 أبريل

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأحد العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - (0-3)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا ضد نابولي - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ليجانيس ضد أوساسونا - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الأمريكي

انتر ميامي ضد تورونتو - (1-1)

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