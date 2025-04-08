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السعودية تقرر اعتماد تقنية التسلل شبه الآلي بالملاعب.. التفاصيل كاملة

12:38 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

منتدى الاستثمار الرياضي

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهد منتدى الاستثمار الرياضي الذي عقد الاثنين في الرياض، اعلان اعتماد تقنية التسلل شبه الآلي في الملاعب السعودية لتساعد حكم الـ"فار" في تحسين دقة التحكيم وتقليل الأخطاء

وأوضح الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني، خلال جلسة بعنوان "التقنيات والذكاء الاصطناعي":" أن التقنية الجديدة ستجمع بين الحكم البشري والتقنية الآلية لضمان دقة أكبر في اتخاذ القرارات.

وأشار الوقيت إلى فخره بكون السعودية رائدة في مجال الرياضة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في الفعاليات الرياضية المستقبلية.

وأضاف :" الذكاء الاصطناعي سيعمل على جمع وتحليل البيانات الرياضية بشكل أسرع، حيث يمكنه تقديم المعلومات للمدربين خلال ساعة فقط، بينما كان يستغرق ذلك سابقًا يومين أو أكثر.

وفيما يخص المستقبل، أكد الوقيت أنه ليس من المستبعد أن تتطور الروبوتات لتكون جزءًا من المنافسات الرياضية، مثل تصارع الروبوتات مع بعضها البعض.

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