مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. لفتة رائعة لزيزو.. توضيح ناصر.. ظهور إمام وزجته

12:45 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 7 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 7 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 7 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 7 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 7 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر أحمد سيد زيزو، نجم فريق الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة ينعي خلالها محمد مدحت المعد البدني لنادي الزمالك الذي توفي في الفترة الماضية.

وحرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الزمالك، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الشخصي بصورة مع زوجته وابنته في إحدى المناسبات.

ومن جانبه حرص عمر فايد النجم المصري المحترف في الدوري البلجيكي، على نشر صورة في إحدى مباريات فريقه.

كما نشر محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك صورة، عبر حسابه الشخصي، وهو يهنئ أحد أصدقائه بعيد ميلاده.

ونشر ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك صورة عبر صفحته الشخصية ليوضح للجماهير حقيقة طلبه تعديل عقده مؤكدا أنه أمر غير صحيح.

كما شارك النجم العالمي كريستيانو رونالدو جماهير بصورة من مرانه مع فريق النصر السعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم ناصر منسي زيزو إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السعودية تقرر اعتماد تقنية التسلل شبه الآلي بالملاعب.. التفاصيل كاملة
الخبر التالى:
السعودية تقرر اعتماد تقنية التسلل شبه الآلي بالملاعب.. التفاصيل كاملة

إعلان

إعلان