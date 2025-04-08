ستوري نجوم كرة القدم.. لفتة رائعة لزيزو.. توضيح ناصر.. ظهور إمام وزجته

كتب- محمد خيري:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر أحمد سيد زيزو، نجم فريق الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة ينعي خلالها محمد مدحت المعد البدني لنادي الزمالك الذي توفي في الفترة الماضية.

وحرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الزمالك، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الشخصي بصورة مع زوجته وابنته في إحدى المناسبات.

ومن جانبه حرص عمر فايد النجم المصري المحترف في الدوري البلجيكي، على نشر صورة في إحدى مباريات فريقه.

كما نشر محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك صورة، عبر حسابه الشخصي، وهو يهنئ أحد أصدقائه بعيد ميلاده.

ونشر ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك صورة عبر صفحته الشخصية ليوضح للجماهير حقيقة طلبه تعديل عقده مؤكدا أنه أمر غير صحيح.

كما شارك النجم العالمي كريستيانو رونالدو جماهير بصورة من مرانه مع فريق النصر السعودي