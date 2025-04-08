كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني غدا السبت، في إطار منافسات بطولة دوري دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الهلال السوداني غدا، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة المارد الأحمر أمام الهلال السوداني، إلى الحكم الجابوني بيير آتشو.

وستكون هذه المباراة هي رقم 8 التي يديرها أتشو للأندية والمنتخب المصري في كافة البطولات، حيث سبق أن أدار 7 مباريات من قبل.

وأدار آتشو 7 مباريات من قبل للأندية والمنتخب المصري، تمكنت خلالهم الفرق المصرية من تحقيق الفوز في 3 مباريات وحضر التعادل في مباراتين وتلقت الفرق المصرية الهزيمة في مثلهما.

ويعد فرق بيراميدز هو أكثر الفرق المصرية، التي أدار لها آتشو مباريات بواقع 3 مباريات، مباراتين في بطولة الكونفدرالية ومباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن خلالها بيراميدز من الفوز في مباراة وحضر التعادل في مباراة آخرى.

كما سبق وأدار الحكم الجابوني، مباراتين للمنتخب الوطني، تمكن خلالهم من الفوز في مباراة وتعادل في أخرى، بجانب إدارته لمباراة أخرى لنادي الزمالك أمام فريق إنيمبا وانتهت ثلاثية مقابل هدف للفارس الأبيض.

وكان آتشو شاهدا على فقدان المارد الأحمر للقب بطولة كأس السوبر الأفريقي عام 2023، حينما تلقى الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري.