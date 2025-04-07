التعادل يحسم مباراة نابولي وبولونيا في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة بولونيا أمام نظيره نابولي التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة بولونيا و نابولي

وأحرز هدف نابولي أندرية أجويسا في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، ثم سجل هدف التعادل اللاعب دان ندوي في الدقيقة 64 من زمن الشوط الثاني.

ترتيب نابولي بولونيا في الدوري الإيطالي

وبهذا التعادل رفع نابولي نقاطه إلى 65 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، وأيضا رفع بولونيا نقاطه إلى 57 نقطة ليحتل المركز الرابع.

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