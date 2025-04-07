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15 صورة ترصد تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

10:49 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    الاهلي ١
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا
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كتب - محمد الميموني:

يخوض لاعبو فريق الأهلي مساء اليوم الإثنين مرانهم الأخير قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر ان يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها الاتحاد الإفريقي (كاف).

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني غدًا الثلاثاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد على ستاد القاهرة الدولي.

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مباراة الأهلي والهلال السوداني موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني تحضيرات الأهلي لمباراة الهلال دوري أبطال أفريقيا
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