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لاعب نيوكاسل ميرفي يباغت ليستر بهدفين خلال 9 دقائق (فيديو)

10:16 م الإثنين 07 أبريل 2025
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    نيوكاسل وليستر سيتي
  • عرض 3 صورة
    نيوكاسل وليستر سيتي
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كتب - محمد عبدالسلام

سجل جاكوب ميرفي، لاعب نيوكاسل يونايتد، هدفين في أول عشر دقائق من بداية المباراة التي تجمع فريقه مساء اليوم الإثنين بنظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وسجل جاكوب ميرفي الهدف الأول في الدقيقة 2 من زمن الشوط الأول، ليتألق مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وكان نيوكاسل قد أنهى الشوط الأول من المباراة بالتقدم بثلاثية نظيفة بعدما سجل هارفي بارنيس الهدف الثالث بالدقيقة 34.

ومع استمرار هذه النتيجة، سيرفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 53 في المركز الخامس بالتساوي مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 17 ليبقى في المركز قبل الأخير مهددًا بالهبوط.

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ليستر سيتي نيوكاسل يونايتد جاكوب ميرفي
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