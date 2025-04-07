لاعب نيوكاسل ميرفي يباغت ليستر بهدفين خلال 9 دقائق (فيديو)
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كتب - محمد عبدالسلام
سجل جاكوب ميرفي، لاعب نيوكاسل يونايتد، هدفين في أول عشر دقائق من بداية المباراة التي تجمع فريقه مساء اليوم الإثنين بنظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
وسجل جاكوب ميرفي الهدف الأول في الدقيقة 2 من زمن الشوط الأول، ليتألق مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 11.
وكان نيوكاسل قد أنهى الشوط الأول من المباراة بالتقدم بثلاثية نظيفة بعدما سجل هارفي بارنيس الهدف الثالث بالدقيقة 34.
ومع استمرار هذه النتيجة، سيرفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 53 في المركز الخامس بالتساوي مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 17 ليبقى في المركز قبل الأخير مهددًا بالهبوط.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨 نيوكاسل يتقدم!— عمرو (@bt3) April 7, 2025
ميرفي يسجل؛ اسيست ليفرامينتو ✅
pic.twitter.com/fmcYARiaPs
مستحيييييييييييييل! شار كاد أن يسجل هدف الموسم!— عمرو (@bt3) April 7, 2025
ولكن ميرفي من يسجل الهدف في النهاية 😱
pic.twitter.com/L4FV4fJhBp
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