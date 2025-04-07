كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الإثنين، عن وجود اهتمام من قبل فريق إنتر ميامي الأمريكي لضم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، بعد إعلان الأخير رحيله عن مان سيتي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية، أن النجم البلجيكي يحظى باهتمام من قبل فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ديفيد بيكهام، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي سيكثف مفاوضاته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لإنهاء التفاصيل الخاصة بانضمام النجم البلجيكي إلى الفريق، قبل مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

وأعلن النجم البلجيكي منذ عدة أيام رحيله بشكل رسمي عن صفوف مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي 2024-205، بعد قضاء 10 أعوام داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

ويسعى فريق إنتر ميامي الأمريكي لتدعيم صفوف فريقه بأقوى الصفقات، خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد، الذي يشهد مشاركة 32 فريقا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية فريق إنتر ميامي الأمريكي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من: "النادي الأهلي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويذكر أن المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية 2025، ستجمع بين النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي باعتباره ممثل البلد المستضيف.

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