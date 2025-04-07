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"منافس الأهلي".. إنتر ميامي يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

06:20 م الإثنين 07 أبريل 2025
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    دي بروين لاعب بلجيكا
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    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
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    كيفين دي بروين وفابينيو من مباراة سابقة لليفربول ومانشستر سيتي
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    كيفين دي بروين وهالاند
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    دي بروين ومحمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    دي بروين ومحمد صلاح
  • عرض 15 صورة
    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    سون هيونج مين وكيفن دي بروين
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    إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين
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    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا
  • عرض 15 صورة
    دي بروين
  • عرض 15 صورة
    دي بروين
  • عرض 15 صورة
    كيفين دي بروين
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الإثنين، عن وجود اهتمام من قبل فريق إنتر ميامي الأمريكي لضم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، بعد إعلان الأخير رحيله عن مان سيتي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية، أن النجم البلجيكي يحظى باهتمام من قبل فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ديفيد بيكهام، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي سيكثف مفاوضاته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لإنهاء التفاصيل الخاصة بانضمام النجم البلجيكي إلى الفريق، قبل مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

وأعلن النجم البلجيكي منذ عدة أيام رحيله بشكل رسمي عن صفوف مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي 2024-205، بعد قضاء 10 أعوام داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

ويسعى فريق إنتر ميامي الأمريكي لتدعيم صفوف فريقه بأقوى الصفقات، خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد، الذي يشهد مشاركة 32 فريقا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية فريق إنتر ميامي الأمريكي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من: "النادي الأهلي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويذكر أن المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية 2025، ستجمع بين النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي باعتباره ممثل البلد المستضيف.

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مانشستر سيتي كيفين دي بروين إنتر ميامي الأمريكي كأس العالم للأندية النادي الأهلي
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