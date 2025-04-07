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"تقدم المفاوضات".. فان دايك يتحدث عن آخر تطورات تجديد تعاقده مع ليفربول

05:48 م الإثنين 07 أبريل 2025
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أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، على وجود تقدم في مفاوضاته مع إدارة الريدز بشأن تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد النجم الهولندي مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يمكنه التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

وقال فان دايك في تصريحات، نقلتها صحيفة "بي بي سي" البريطانية: "لا أعلم إن كنت سأستمر مع الفريق أم لا، لكن هناك تقدم في المفاوضات الخاصة بتجديد تعاقدي مع الفريق وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لدي علاقة حب مع فريق ليفربول وجماهيره ودائما ما يجعلون الملعب مكانا رائعا ومذهلا، كما هو الحال بالنسبة لنا باستمرار".

وشارك فان دايك رفقة فريق ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الحالي، في 43 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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فان دايك ليفربول الإنجليزي مفاوضات ليفربول مع فان دايك لتجديد تعاقده الدوري الإنجليزي
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