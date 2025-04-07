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الثانية تواليًا.. عمر مرموش يتوج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي

05:43 م الإثنين 07 أبريل 2025

عمر مرموش

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كتب- محمد عبدالهادي:

تألق النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، حيث توّج بجائزة هدف شهر مارس في النادي للمرة الثانية على التوالي، بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

وأعلن الحساب الرسمي لمانشستر سيتي فوز مرموش بالجائزة عن هدفه الرائع في شباك برايتون، الذي سجله بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة، وسط إشادات كبيرة من الجماهير والنقاد.

يُعد هذا التتويج هو الثاني على التوالي للنجم المصري، بعدما فاز بجائزة هدف شهر فبراير عن هدفه المميز في مرمى نيوكاسل يونايتد.

وتفوق مرموش في تصويت الجماهير على نيكو أوريلي، وأوبا فوجينو، وخديجة "باني" شاو من فريق السيدات، مما يعكس تأثيره السريع وقيمته الفنية العالية داخل صفوف السيتي.

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عمر مرموش يتوج بجائزة مانشستر سيتي جائزة هدف شهر مارس
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