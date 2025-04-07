ريال مدريد يبلغ أنشيلوتي بموعد رحيله عن الفريق رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

حسمت إدارة ريال مدريد موقفها من استمرار المدرب كارلو أنشيلوتي، في ظل تزايد الشكوك حول قدرته على قيادة الفريق لتحقيق النجاحات المنتظرة في المستقبل القريب.

ورغم أن الفريق لا يزال ينافس على ثلاث بطولات هذا الموسم، هي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك، إلا أن الأداء المتذبذب والتراجع المتكرر في الليجا لصالح برشلونة، دفع الإدارة لإعادة تقييم الوضع الفني.

ووفقًا لما أوردته إذاعة "كادينا سير"، فقد قررت إدارة ريال مدريد عدم استمرار أنشيلوتي في منصبه بعد نهاية الموسم، معتبرة أن المشكلة لا تتعلق بالنتائج فقط، بل تمتد إلى الجوانب الفنية والإدارية داخل غرفة الملابس.

ومن أبرز المواقف التي أثارت استياء الإدارة، واقعة تنفيذ فينيسيوس جونيور لركلة جزاء أمام فالنسيا رغم وجود كيليان مبابي على أرض الملعب، وهو ما فُسر على أنه ضعف في السيطرة على قرارات الفريق داخل المستطيل الأخضر.