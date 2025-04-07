فان دايك يتحدث لأول مرة عن تجديد عقده مع ليفربول: هناك تقدم

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، عن آخر مستجدات تمديد عقده مع الريدز والذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري وأحقية رحيله لأي فريق.

ويتواجد في صفوف ليفربول ثلاث لاعبين بارزين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، وهم محمد صلاح وفان دايك وألكنسدر أرنولد.

وقال فان دايك فى تصريحات عن عقده الجديد نشرها الصحفى الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمى على "إكس"، "هناك تقدم، نعم".

وأضاف المدافع الهولندى "هذه مناقشات داخلية، أحب النادي، أحب ليفربول، أحب الجماهير".



وكانت الفترة الماضية، قد شهدت العديد من العروض للثلاثي المنتهية عقودهم مع ليفربول، حيث بات الظهير الأيمن أرنولد علي مشارف الانتقال لريال مدريد.

كما تلقي الثنائي محمد صلاح وفان دايك عروضًا من الخليج أبرزها بالدوري السعودي من أندية الهلال والنصر والاتحاد.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولي ليفربول ملف لاعبيه في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب حسم لقب الدوري الإنجليزي هذا العام.