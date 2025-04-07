أرتيتا قبل مواجهة ريال مدريد: آن الأوان لنصنع تاريخ أرسنال الأوروبي

كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن تطلعه لصناعة لحظة فارقة في تاريخ ناديه، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء 8 أبريل، على ملعب الإمارات، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مرت 20 عامًا على آخر مرة خضنا مباراة بهذا الحجم، وهذه فرصتنا لصناعة قصة جديدة، لم نعد مجرد مشاهدين في أوروبا، بل حان وقت كتابة تاريخنا."

وأكد المدرب الإسباني أن فريقه سيدخل المواجهة بعقلية هجومية: "لن نحسم كل شيء غدًا، لكنها مباراة مهمة وسنهاجم من أجل الفوز قبل الذهاب إلى البرنابيو، نعلم أن مواجهة ريال مدريد صعبة، ونعرف خطورتهم، لكننا مستعدون للتحدي."

وتحدث عن أهمية دعم الجماهير، قائلاً: "أطلب من جماهيرنا ألا تكتفي بالمشاهدة، بل أن تكون شريكًا في المباراة، لتشكيل ضغط حقيقي على الخصم."



واستحضر أرتيتا ذكريات فوز أرسنال على ريال مدريد في 2006، واعتبرها مصدر إلهام للفريق الحالي، مشيرًا إلى أن "التاريخ موجود لدينا، لكن علينا أن نُكمل ما بدأه الجيل السابق."

وفي حديثه عن نقاط القوة، أشار إلى أن الكرات الثابتة كانت سلاحًا مهمًا هذا الموسم، وساهمت في تسجيل 33٪ من الأهداف، معتبرًا أنها قد تكون حاسمة في لقاءات بهذا الحجم.