صاحب ذكريات مؤلمة للإسبان.. إسكاس حكمًا لموقعة برشلونة ودورتموند بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تُقام يوم الأربعاء 9 أبريل على ملعب مونتجويك، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتولى الحكم النرويجي إسبن إسكاس قيادة اللقاء، ويُعد من حكام النخبة في القارة العجوز، إذ يحمل الشارة الدولية منذ عام 2017، بينما سيكون الهولندي دينيس هيجلر مسؤولًا عن تقنية الفيديو (VAR).

ورغم أن برشلونة يملك ذكريات جيدة مع الحكم النرويجي، إلا أن جماهير الكرة الإسبانية لها رأي آخر، إذ سبق له إدارة نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا في صيف 2024، والذي خسر فيه المنتخب الإسباني أمام إنجلترا بهدف دون رد.

كما أدار مباراة نصف نهائي أولمبياد باريس للسيدات بين إسبانيا والبرازيل، والتي انتهت بهزيمة حاملة لقب كأس العالم بنتيجة 4-2، ما زاد من تحفظ الجماهير الإسبانية تجاهه.

وعلى صعيد الفئات السنية، قاد إسكاس مواجهتين لمنتخب إسبانيا تحت 17 عامًا، وحقق خلالهما "لاروخيتا" الفوز على ألمانيا بهدف نظيف، وعلى بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.