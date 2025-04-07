مدافع مانشستر سيتي يشيد بأداء عمر مرموش أمام مان يونايتد أمس

كتب - يوسف محمد:

أشاد البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمستوى الذي ظهر به زميله بالفريق عمر مرموش خلال مباراة الفريق أمام مان يونايتد أمس بالدوري الإنجليزي.

وقال دياز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "عمر مرموش بذل جهدا كبيرا في مباراة الفريق أمس أمام مان اليونايتد".

وأضاف: "أتذكر لقطة مرموش وهو يقاتل للحصول على الكرة بالقرب من خط التماس، قبل نهاية المباراة بقليل وهذه هى النقطة التي تميز الفريق".

وكان عمر مرموش شارك في مباراة السيتي أمام مان يونايتد أمس، بشكل أساسي منذ بداية المباراة واستمر في اللقاء حتى نهايته.

وحسم التعادل السلبي دون مقابل، نتيجة مباراة مان سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة ال 31 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن اللاعب صاحب ال 26 عاما، انضم إلى فريق مان سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون متغيرات.

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