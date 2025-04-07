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مدافع مانشستر سيتي يشيد بأداء عمر مرموش أمام مان يونايتد أمس

02:07 م الإثنين 07 أبريل 2025
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    روبن دياز (2)
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    روبن دياز
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    تسديدة روبن دياز
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    أرابيلا تشي وروبن دياز
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    عمر مرموش من ديربي مانشستر (1)
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    عمر مرموش من ديربي مانشستر (2)
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    عمر مرموش من ديربي مانشستر (4)
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    حديث بين مزراوي ومرموش
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    عناق حار بين مرموش ومزراوي
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    عمر مرموش من ديربي مانشستر (3)
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    تسديدة مرموش
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    مرموش وسلمى هاني لاعبة اسكواش
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    عمر مرموش في مدرجات ملعب اسكواش
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    احتفال مرموش
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    احتفال مرموش مع جريليش
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    عمر مرموش
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كتب - يوسف محمد:

أشاد البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمستوى الذي ظهر به زميله بالفريق عمر مرموش خلال مباراة الفريق أمام مان يونايتد أمس بالدوري الإنجليزي.

وقال دياز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "عمر مرموش بذل جهدا كبيرا في مباراة الفريق أمس أمام مان اليونايتد".

وأضاف: "أتذكر لقطة مرموش وهو يقاتل للحصول على الكرة بالقرب من خط التماس، قبل نهاية المباراة بقليل وهذه هى النقطة التي تميز الفريق".

وكان عمر مرموش شارك في مباراة السيتي أمام مان يونايتد أمس، بشكل أساسي منذ بداية المباراة واستمر في اللقاء حتى نهايته.

وحسم التعادل السلبي دون مقابل، نتيجة مباراة مان سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة ال 31 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن اللاعب صاحب ال 26 عاما، انضم إلى فريق مان سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون متغيرات.

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مانشستر سيتي الإنجليزي مان سيتي ومان يونايتد الدوري الإنجليزي عمر مرموش روبن دياز
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