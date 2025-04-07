كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا نظيره الهلال السوداني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الهلال السوداني غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "شيخا بيديا" بموريتانيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدف دون مقابل.

من هو حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجابوني بيير آتشو.

ويبلغ آتشو من العمر 32، لكونه من مواليد أكتوبر 1990 بالجابون.

وآتشو ليس غريبا على الفرق المصرية، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات للفرق المصرية، أبرزها مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي بطولة السوبر الأفريقي عام 2023، التي انتهت لصالح الفريق الجزائري بهدف دون مقابل.

وأدار أيضا الحكم الجابوني مباراتين للمنتخب المصري أمام كلا من مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا وانتهت لصالح الفراعنة بهدفين دون مقابل، الثانية أمام منتخب غانا في أمم أفريقيا 2023 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أزمة لآتشو في أمم أفريقيا 2023

وأثار الحكم صاحب الـ 32 عاما حالة واسعة من الجدل، خلال إدارته مباراة منتخب السنغال أمام كوت ديفوار، في دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023، بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح المنتخب الإيفواري وسط اعتراضات قوية من جانب الجماهير السنغالية.

وعقب مباراة السنغال وكوت ديفوار، في دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023، قام الاتحاد السنغالي لكرة القدم بتقديم شكوى ضد الحكم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث طالب لاعبو منتخب السنغال خلال اللقاء الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة مدافع كوت ديفوار لإسماعيلا سار لاعب المنتخب السنغالي، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب ولم يعود لتقنية الفار في هذه اللعبة وسط حالة من الغضب الشديد للاعبي السنغال.

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