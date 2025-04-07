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طلب مفاجئ من رئيس نواذيبو الموريتاني لجماهيره قبل مواجهة الأهلي والهلال بدوري الأبطال

12:05 م الإثنين 07 أبريل 2025
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    مران الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (16)
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    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
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    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • عرض 15 صورة
    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
  • عرض 15 صورة
    مغادرة الأهلي مطار القاهرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (10)
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    الأهلي والهلال السوداني
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    الأهلي والهلال السوداني
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    الأهلي والهلال السوداني
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال افريقيا 2020
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني 2020
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني عام 2020
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    صورة من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني
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كتب - يوسف محمد:

طالب رئيس نادي نواذيبو الموريتاني مولاي عبد العزيز، جماهير ناديه بحضور مباراة الأهلي والهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا ودعم الفريق السوداني في مواجهة المارد الأحمر.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد العزيز، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لنادي نواذيبو: "بشكل شخصي ونيابة عن كافة العاملين في نادي نواذيبو، نعلن دعمنا اللا محدود لفريق الهلال السوداني، في مواجهته أمام الأهلي المصري ببطولة دوري أبطال أفريقيا"

وأضاف: "أطالب جمهور نواذيبو بالتواجد بكثافة، في مدرجات ملعب شيخا بيديا لدعم فريق الهلال، في هذه المباراة الكبيرة والقوية".

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، على ستاد "القاهرة الدولي" انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدف دون مقابل.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

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الأهلي والهلال السوداني موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والهلال السوداني
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