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أحمد الكاس يتحدث عن فوز المنتخب الوطني على الكاميرون.. ويوجه رسالة إلى الجماهير المصرية

09:30 م الأحد 06 أبريل 2025
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    منتخب مصر تحت سن 17 سنه يرتدي الزي الأبيض ضد الكاميرون
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    منتخب مصر للناشئين (2)
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    منتخب مصر للناشئين
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    هدف بلال عطية لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو (2)
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    منتخب مصر للناشئين
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    منتخب مصر 17 سنة
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    هدف بلال عطية لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو (4)
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، على فوز الفراعنة على حساب منتخب الكاميرون، في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للناشئين.

وكان المنتخب الوطني تحت 17 عاما، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب الكاميرون، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بكأس أمم أفريقيا.

وقال الكاس، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة أمام الكاميرون: "كنا بحاجة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لرفع المعنويات والعودة من جديد للمنافسة بهدف التأهل لكأس العالم للناشئين".

وأضاف: "أتحدث مع اللاعبين بشكل دائم ومستمر، لتحفيزهم بهدف التأهل إلى كأس العالم للناشئين 2025 بقطر، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق الحلم وسنقاتل حتى النفس الأخير لتحقيق حلم التأهل للمونديال".

وتابع : "تفصلنا خطوة للتأهل إلى كأس العالم، أتمنى دعم الجماهير المصرية لتحقيق هذا الحلم، خاصة وأن هذا الجيل يستحق تحقيق هذا الإنجاز".

وأنعش منتخب مصر أماله في التأهل إلى كأس العالم للناشئين 2025، بعد الفوز على منتخب الكاميرون اليوم، حيث ينتظر صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ، للعب مباراة فاصلة سيتأهل من خلالها الفائز إلى كأس العالم.

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