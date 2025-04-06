"بعد غيابه للإصابة".. جوارديولا يتحدث عن طريقة تعويض إيرلينج هالاند في المباريات

كتب - يوسف محمد:

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على امتلاكه العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بالحس التهديفي المميز، مشيرا إلى قدرتهم على تعويض غياب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق.

ويفتقد فريق مان سيتي لخدمات مهاجمه النروجي لمدة تتراوح، ما بين 5 إلى 7 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في تصريحات عبر شبكة "BBC": "لعبنا مباراة جيدة للغاية أمام مان يونايتد اليوم، راضٍ عن أداء جميع اللاعبين اليوم".

وأضاف: "نقوم بالدفع بالعديد من اللاعبين الذين يتمتعون بحس تهديفي مميز، لتعويض غياب إيرلينج هالاند مثل عمر مرموش، فيل فودين، جوندوجان وكيفين دي بروين".

وحسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام نظير مان يونايتد اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن مباراة مانشستر سيتي أمام مان يونايتد اليوم، شهدت مشاركة النجم المصري عمر لاعب السيتي بشكل كامل في المباراة.

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