ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول وتعادل مانشستر
كتب ـ محمد الميموني:
شهدت الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، عدد من المباريات، بينهم لقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل السلبي، بينما خسر ليفربول من فولهام بنتيجة 3-2.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يحتل ارسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1 ـ ليفربول - 73 نقطة.
2 ـ أرسنال - 62 نقطة.
3 ـ نوتنجهام فورست - 57 نقطة.
4 ـ تشيلسي - 53 نقطة.
5ـ مانشستر سيتي - 52 نقطة.
6 ـ أستون فيلا - 51 نقطة.
7 ـ نيوكاسل يونايتد - 50 نقطة.
8 ـ فولهام - 48 نقطة.
9 ـ برايتون - 47 نقطة.
10 ـ بورنموث - 45 نقطة.
11 ـ كريستال بالاس - 43 نقطة.
12 ـ برينتفورد - 42 نقطة.
13 ـ مانشستر يونايتد - 38.
14 ـ توتنهام هوتسبر - 37 نقطة
15 ـ إيفرتون - 35 نقطة
16 ـ وست هام يونايتد - 35 نقطة
17 ـ ولفر هامبتون - 32 نقطة
18 ـ إبسويتش تاون - 20 نقطة
19 ـ ليستر سيتي - 17 نقطة
20 ـ ساوثهامبتون - 10 نقاط.
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