ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول وتعادل مانشستر

كتب ـ محمد الميموني:

شهدت الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، عدد من المباريات، بينهم لقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل السلبي، بينما خسر ليفربول من فولهام بنتيجة 3-2.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يحتل ارسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1 ـ ليفربول - 73 نقطة.

2 ـ أرسنال - 62 نقطة.

3 ـ نوتنجهام فورست - 57 نقطة.

4 ـ تشيلسي - 53 نقطة.

5ـ مانشستر سيتي - 52 نقطة.

6 ـ أستون فيلا - 51 نقطة.

7 ـ نيوكاسل يونايتد - 50 نقطة.

8 ـ فولهام - 48 نقطة.

9 ـ برايتون - 47 نقطة.

10 ـ بورنموث - 45 نقطة.

11 ـ كريستال بالاس - 43 نقطة.

12 ـ برينتفورد - 42 نقطة.

13 ـ مانشستر يونايتد - 38.

14 ـ توتنهام هوتسبر - 37 نقطة

15 ـ إيفرتون - 35 نقطة

16 ـ وست هام يونايتد - 35 نقطة

17 ـ ولفر هامبتون - 32 نقطة

18 ـ إبسويتش تاون - 20 نقطة

19 ـ ليستر سيتي - 17 نقطة

20 ـ ساوثهامبتون - 10 نقاط.