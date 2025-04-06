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أهداف مباراة مصر والكاميرون في أمم أفريقيا تحت 17 عاما (فيديو)

08:54 م الأحد 06 أبريل 2025

مباراة مصر والكاميرون

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز منتخب مصر على نظيره منتخب الكاميرون اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز مصر على نظيره الكاميرون بنتيجة 2 ـ 1 في منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الهدف الأول لصالح الكاميرون بقدم إميني زيبي في الدقيقة الـ 33 من عمر شوط المباراة الأول، ثم جاء هدف التعادل لمصر بقدم اللاعب حمزة عبد الكريم في الدقيقة 43.

وسجل الزغبي هدف التقدم والفوز للفراعنة في مرمى الكاميرون بالدقيقة 66.

يذكر أن منتخب مصر توج بلقب البطولة مرة وحيدة عام 1997 في بوتسوانا، بينما حصدها منتخب الكاميرون في نسختي 2003 في إسواتيني و2019 بتنزانيا

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مصر والكاميرون منتخب مصر للناشئين أمم أفريقيا
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