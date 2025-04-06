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"التأهل للمونديال"..موعد مباراة مصر الفاصلة في بطولة أفريقيا للناشئين

08:52 م الأحد 06 أبريل 2025

منتخب مصر للناشئين

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كتب - نهى خورشيد

تمكن منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة من إنعاش آماله بالتأهل إلى كأس العالم، عقب فوزه اليوم الأحد على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة ويضمن المركز الثالث في مجموعته.

ويعرض "مصراوي" موعد مباراة مصر الفاصلة في بطولة أفريقيا للناشئين

وبعد الفوز، ضرب الفراعنة موعدًا مع ثالث المجموعة الرابعة "كوت ديفوار أو أنجولا" ، في مباراة فاصلة مصيرية ستقام يوم السبت المقبل، 12 أبريل، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للناشئين.

وتعد هذه المواجهة الفرصة الأخيرة لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني أحمد الكاس لخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئين المقرر إقامته في قطر 2025.

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