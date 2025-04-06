مدرب ليفربول يدافع عن صلاح بعد الفشل في التسجيل للمرة الرابعة تواليا

كتب - محمد القرش:

دافع مدرب فريق ليفربول، آرني سلوت، عن النجم محمد صلاح بعد الفشل في التسجيل للمرة الرابعة على التوالي.

وقال سلوت بعد الخسارة من فولهام: "أرقام محمد صلاح التهديفية خلال الموسم الحالي غير طبيعية، وربما يجب عليه أن يعتبر حديث الناس عنه مجرد مجاملة".

وزاد: "صلاح يعرف نوع اللاعب الذي هو عليه، وأنا غير قلق بشأن توقف سجله التهديفي، وحتما سيعود للتسجيل".

وفشل النجم المصري في التسجيل خلال آخر 4 مباريات مع ليفربول بجميع المسابقات، فولهام وإيفرتون ونيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان.

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