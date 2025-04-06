تشكيل مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

يلاقي روما نظيره يوفنتوس اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة روما ويوفنتوس

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:45 مساء على استاد تورينو الأولمبي.

وتنقل المباراة عبر قنوات AD sports premium1

ونعرض لكم تشكيل روما كالتالي

ـ حراسة المرمى: ميلي سفيلار.

ـ خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوملز، إيفان نديكان.

ـ خط الوسط: محمد زكي سيلك، كواديو كونية، كريستيانتي - أنخلينو.

خط الهجوم: الشعراوي، ماتياس سولي، أرتم دوبياك.



تشكيل يوفنتوس

ـ حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

ـ خط الدفاع: بيير كالولو، ريناتو فيجا، لويد كيلي.

ـ خط الوسط: نيكولاس جونزاليس، مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، وستون مكيني.

ـ خط الهجوم: كينان يلدز، دوشان فلاهوفيتش، تيون كووبميينيرز.