تشكيل مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز
كتب ـ محمد الميموني:
يلاقي روما نظيره يوفنتوس اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
موعد مباراة روما ويوفنتوس
وتقام المباراة في تمام الساعة 8:45 مساء على استاد تورينو الأولمبي.
وتنقل المباراة عبر قنوات AD sports premium1
ونعرض لكم تشكيل روما كالتالي
ـ حراسة المرمى: ميلي سفيلار.
ـ خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوملز، إيفان نديكان.
ـ خط الوسط: محمد زكي سيلك، كواديو كونية، كريستيانتي - أنخلينو.
خط الهجوم: الشعراوي، ماتياس سولي، أرتم دوبياك.
تشكيل يوفنتوس
ـ حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.
ـ خط الدفاع: بيير كالولو، ريناتو فيجا، لويد كيلي.
ـ خط الوسط: نيكولاس جونزاليس، مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، وستون مكيني.
ـ خط الهجوم: كينان يلدز، دوشان فلاهوفيتش، تيون كووبميينيرز.
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