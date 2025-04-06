"بمشاركة زيزو".. الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة ستيلينبوش تزامناً مع لقاء مودرن سبورت

كتب - نهى خورشيد

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، تزامناً مع خوضه لقاء مودرن سبورت في كأس الرابطة.

وشهد المران الجماعي مشاركة أحمد سيد زيزو بعد غيابه عن التدريبات أمس، بالإضافة إلى ظهور أحمد حمدي العائد من إصابة الرباط الصليبي.

كما حرص لاعبو الفارس الأبيض على الاحتفال بعيد ميلاد زميلهم نبيل عماد دونجا خلال التدريبات.

ويستضيف الزمالك فريق ستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل في السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.