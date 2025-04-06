منتخب مصر يتفوق على الكاميرون بثنائية في كأس أمم أفريقيا للناشئين

متابعة - يوسف محمد:

تمكن منتخب مصر تحت 17 عاما، من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما، في المغرب.

وفوز منتخب مصر على حساب الكاميرون، منح الفراعنة الفرصة في المنافسة على التأهل لكأس العالم للناشئين.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد ومهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال، محمد البنداري ومحمد حمد.

خط الهجوم: عبد العزيز الزغبي، حمزة عبد الكريم وآنس رشدي.

أبرز أحداث مباراة منتخب مصر والكاميرون

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: تسديدة من عبد العزيز السيد لاعب منتخب مصر، لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 10: سيرطة على الكرة من لاعبي منتخب مصر في وسط الملعب.

الدقيقة 15: خطأ لصالح منتخب مصر بالقرب من منطقة الجزاء.

الدقيقة 22: تسديدة من حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر ولكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 25: طرد للاعب الكاميرون كريس بوندي، بعد تدخل قوي على حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 32: ركلة جزاء لصالح منتخب الكاميرون.

الدقيقة 34: منتخب الكاميرون يسجل الهدف الأول في مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 36: تسديدة قوية من لاعب الكاميرون، تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 41: ركلة جزاء لصالح منتخب مصر.

الدقيقة 43: حمزة عبد الكريم يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى الكاميرون، من علامة الجزاء.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: تسديدة قوية من لاعب منتخب الكاميرون، يتصدى لها حارس مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 61: تسديدة قوية من لاعب الكاميرون يتصدى لها حارس مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 66: عبد العزيز الزغبي يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى الكاميرون.

الدقيقة 70: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 80: ضغط قوي من لاعبي منتخب الكاميرون لإحراز هدف التعادل.

الدقيقة 88: منتخب الكاميرون يحرز هدف التعادل في شباك منتخب مصر، لكن يلغى بداعي التسلل.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: فرصة الثالث تضيع من منتخب مصر، بعد تسديدة تصطدم بالقائم الأيسر لحارس مرمى الكاميرون.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.