كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، عن التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادا لمواجهة الكاميرون بكأس أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما، في المغرب.

وكان منتخب مصر، فقد آماله في الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما، بعد الهزيمة في أول جولتين بالبطولة أمام كلا من، جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد ومهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال، محمد البنداري ومحمد حمد.

خط الهجوم: عبد العزيز الزغبي، حمزة عبد الكريم وآنس رشدي.

والجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، تقام في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل الجاري.