مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
17:30

مانشستر سيتي

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
19:00

مودرن سبورت

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

الكاميرون

0 0
18:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الكاميرون في كأس أمم أفريقيا للناشئين

05:45 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر تحت سن 17 سنه يرتدي الزي الأبيض ضد الكاميرون
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين (2)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر 17 سنة
  • عرض 7 صورة
    منتخب مصر للناشئين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، عن التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادا لمواجهة الكاميرون بكأس أمم أفريقيا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما، في المغرب.

وكان منتخب مصر، فقد آماله في الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما، بعد الهزيمة في أول جولتين بالبطولة أمام كلا من، جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد ومهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال، محمد البنداري ومحمد حمد.

خط الهجوم: عبد العزيز الزغبي، حمزة عبد الكريم وآنس رشدي.

والجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، تقام في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر والكاميرون تشكيل منتخب مصر الرسمي موعد مباراة منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق